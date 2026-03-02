Футболист оскандалился тем, что применил силу к военнослужащему ТЦК на Киевщине. Колесник опубликовал видео схватки с военным у себя в инстаграм.

По теме Почему бы ему не пойти на контракт, – ТЦК о нападении футболиста Колоса на военнослужащего

Где продолжит карьеру Колесник?

Это вызвало громкий резонанс в украинском футболе. Колос сразу отреагировал на этот эпизод и расторг контракт с нападающим, став на сторону военнослужащего.

Через несколько недель после инцидента Даниил обратился к подписчикам у себя в инстаграм. Он заявил, что находится в поиске клуба и попросил знакомых помочь ему в этом.

В связи с последними событиями я остался без команды. Я открыт к новым предложениям и вызовам. Возможно, у кого-то есть варианты. Может, кто-то может с этим мне помочь. Я был бы очень благодарен. Мне нужно поддерживать форму, играть и не останавливаться на том, что я имел. Поэтому я буду благодарен каждому, кто мне в этом поможет,

– заявил Колесник.

Сообщалось, что Даниил мешал военнослужащему выполнять свою работу по мобилизации. Согласно заявлению самого футболиста, ТЦК хотел мобилизовать его соседа, который имеет троих детей.

Что известно о Данииле Колеснике?