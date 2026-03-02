Футболист оскандалился тем, что применил силу к военнослужащему ТЦК на Киевщине. Колесник опубликовал видео схватки с военным у себя в инстаграм.
По теме Почему бы ему не пойти на контракт, – ТЦК о нападении футболиста Колоса на военнослужащего
Где продолжит карьеру Колесник?
Это вызвало громкий резонанс в украинском футболе. Колос сразу отреагировал на этот эпизод и расторг контракт с нападающим, став на сторону военнослужащего.
Через несколько недель после инцидента Даниил обратился к подписчикам у себя в инстаграм. Он заявил, что находится в поиске клуба и попросил знакомых помочь ему в этом.
В связи с последними событиями я остался без команды. Я открыт к новым предложениям и вызовам. Возможно, у кого-то есть варианты. Может, кто-то может с этим мне помочь. Я был бы очень благодарен. Мне нужно поддерживать форму, играть и не останавливаться на том, что я имел. Поэтому я буду благодарен каждому, кто мне в этом поможет,
– заявил Колесник.
Сообщалось, что Даниил мешал военнослужащему выполнять свою работу по мобилизации. Согласно заявлению самого футболиста, ТЦК хотел мобилизовать его соседа, который имеет троих детей.
Что известно о Данииле Колеснике?
- Даниил был частью команды Колос-2, так и не сыграв ни одного матча за основную команду. До этого футболист выступал за ВПК-Агро, Минай, Дружбу из Мировки и Левый Берег.
- В 2023 году Колесник прославился благодаря драке с россиянами в Турции. Киевский ТЦК и СП прокомментировал у себя в фейсбук скандал с футболистом Колоса,
- Сам Даниил не подпадает под мобилизацию, ведь ему 24 года. В конце концов игрок был задержан и избрана мера пресечения в виде домашнего ночного ареста.
- За нападение на военнослужащего Колеснику грозит до пяти лет лишения свободы. Кстати, Даниила поддержали экс-игроки Динамо Александр Алиев и Артем Милевский.