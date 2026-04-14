Основною темою обговорення стало питання якості суддівства на тлі останніх скандалів у чемпіонаті України. За підсумками зустрічі учасники погодилися створити спеціальну робочу групу, яка займатиметься розробкою реформ у цьому напрямку, повідомляє "ТаТоТаке".

Що відомо про робочу групу футбольних клубів та УАФ?

До робочої групи увійдуть президент УПЛ Євген Дикий, представник УАФ, а також делегати від п'яти клубів – Кривбаса, Полісся, Оболоні, Динамо та Вереса. Дикий наголосив, що клуби виробили спільну, узгоджену позицію.

За підсумками зустрічі технічний директор УАФ Ігор Дедишин зазначив, що між УАФ і клубами не існує стратегічних розбіжностей щодо підходів до реформування українського арбітражу.

УАФ повідомляє, що робоча група розпочне діяльність уже в понеділок, 20 квітня. Визначено строки, у межах яких мають бути підготовлені конкретні напрацювання. Надалі ці пропозиції можуть бути винесені на розгляд і обговорення клубів та УАФ. Перші результати спільної роботи планується підбити через два місяці.

Що відомо про найгучніший скандал з суддівством?

Матч 19-го туру Української Прем'єр-ліги між Поліссям та Динамо завершився перемогою гостей із рахунком 2:1. Водночас після фінального свистка основна увага була прикута до роботи суддівської бригади на чолі з Миколою Балакіним.

Найбільше обговорень викликав скасований гол "житомирян" після втручання VAR, а також епізод із жорсткою грою захисника киян, за який господарі вимагали вилучення суперника.

Після гри керівництво Полісся оприлюднило заяву, в якій закликало перевірити арбітрів на поліграфі та вимагало публікації аудіозаписів переговорів суддів у спірних моментах. Згодом в Українській асоціації футболу та серед арбітражних експертів визнали, що частина рішень у цьому матчі була помилковою.

Після цього матчу більшість українських клубів почали публікувати заяви, у яких наголошували на необхідності справедливого суддівства. Вони також додавали докази, де, на їхню думку, арбітри ухвалювали спірні рішення.

У підсумку майже кожен клуб висловив претензії до суддівства, підкріплюючи свої слова відео- чи фотоматеріалами епізодів матчу з суперечливими моментами.

Які були інші випадки суперечливого судівства в УПЛ?