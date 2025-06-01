Лозан пробился в четвертьфинал Гран-при WBC: видео эпического нокаута

В пятницу, 20 июня, Даниил Лозан провел бой 1/8 финала на Гран-при WBC. Его соперником стал Эрик Басран.

Украинец Даниил Лозан продолжил свою беспроигрышную серию на турнире Гран-при WBC. Во втором раунде он одолел Эрика Басрана, пишет 24 канал.

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Лозан зажигает на турнире

В противостоянии за выход в четвертьфинал украинский боксер одержал досрочную победу над соперником техническим нокаутом. Это случилось в третьем раунде.

До этого соперник трижды оказывался в нокдауне и рефери был вынужден остановить поединок.

Это уже вторая подряд победа Лозана на турнире. В первом бою он победил узбека Камронбека Эшматова единогласным решением судей.

Нокаут Лозана: смотрите видео

Справка. В Гран-при WBC принимают участие 128 боксеров из 41 страны мира. Соревнования проходят в четырех весовых категориях. Сейчас турнир считается одним из самых масштабных боксерских проектов.

Отметим, что в Гран-при WBC также участвуют Максим Молодан и Дмитрий Рыбалко, которые также одержали победы в последних матчах.