"Нейтральный" россиянин устроил истерику на корте после самого позорного поражения
- Россиянин Даниил Медведев потерпел позорное поражение от Маттео Берреттини со счетом 6:0, 6:0 на турнире в Монте-Карло.
- Медведев отреагировал на поражение нервным срывом, уничтожая свои вещи, за что получил предупреждение от судьи и негативную реакцию зрителей.
Бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вылетел с турнира в Монте-Карло уже во втором круге. В матче с Маттео Берреттини произошло незаурядное событие, которое сорвало "нейтральному" теннисисту крышу.
Медведев не просто проиграл итальянцу, а опозорился так, как еще не случалось в его профессиональной карьере. Как следствие пострадал инвентарь россиянина, пишет Polymarket Sports.
Что произошло в матче Медведев – Берреттини?
Преимущество Берреттини, который занимает лишь 90-е место в мировом рейтинге в мировом рейтинге против 10-й позиции у россиянина, было колоссальным. Итальянец буквально втоптал Медведева в грунтовый корт, выиграв 50 розыгрышей против 17 у соперника, реализовав шесть брейк-пойнтов и оформив разгром со счетом 6:0, 6:0.
Никогда ранее за более 600 матчей профи-тура Медведев не получал от оппонента так называемую "двойную баранку".
Как Медведев отреагировал на позор от Берреттини?
В привычной для себя манере россиянин начал выплескивать нервы нецензурной бранью и уничтожением собственных вещей. Одной из несчастных ракеток досталось аж четыре удара о корт, после которых она оказалась в мусорнике.
Судья матча сделал Медведеву замечание с предупреждением о снятии очков. А местная публика в Монако встретила такое поведение громким возмущенным свистом.