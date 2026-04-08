"Нейтральный" россиянин устроил истерику на корте после самого позорного поражения

Бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вылетел с турнира в Монте-Карло уже во втором круге. В матче с Маттео Берреттини произошло незаурядное событие, которое сорвало "нейтральному" теннисисту крышу.

Медведев не просто проиграл итальянцу, а опозорился так, как еще не случалось в его профессиональной карьере. Как следствие пострадал инвентарь россиянина, пишет Polymarket Sports.

Смотрите также Громкий допинг-скандал в теннисе: бывшего топ-игрока дисквалифицировали на 4 года

Что произошло в матче Медведев – Берреттини?

Преимущество Берреттини, который занимает лишь 90-е место в мировом рейтинге в мировом рейтинге против 10-й позиции у россиянина, было колоссальным. Итальянец буквально втоптал Медведева в грунтовый корт, выиграв 50 розыгрышей против 17 у соперника, реализовав шесть брейк-пойнтов и оформив разгром со счетом 6:0, 6:0.

Никогда ранее за более 600 матчей профи-тура Медведев не получал от оппонента так называемую "двойную баранку".

Как Медведев отреагировал на позор от Берреттини?

В привычной для себя манере россиянин начал выплескивать нервы нецензурной бранью и уничтожением собственных вещей. Одной из несчастных ракеток досталось аж четыре удара о корт, после которых она оказалась в мусорнике.

Судья матча сделал Медведеву замечание с предупреждением о снятии очков. А местная публика в Монако встретила такое поведение громким возмущенным свистом.