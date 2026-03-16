Антидопинговые органы вынесли жесткое наказание бывшему теннисисту из Австралии Маринко Матосевичу. Решение стало результатом расследования сразу нескольких нарушений правил, сообщает Reuters.
Что известно о допинг-скандале?
Международное агентство по честности тенниса (ITIA) объявило о четырехлетней дисквалификации бывшего австралийского теннисиста Маринко Матосевича.
Расследование установило, что спортсмен причастен сразу к пяти антидопинговым нарушениям. В частности речь идет об использовании кровяного допинга, хранение запрещенных препаратов и содействие другим спортсменам в их применении.
По данным следствия, также были найдены сообщения, в которых Матосевич советовал, как избежать положительных допинг-тестов.
Сам спортсмен признал одну из процедур
В предыдущих заявлениях Матосевич признавал, что в конце карьеры делал переливание крови в Мексике.
Впрочем, он отрицал часть обвинений и критиковал антидопинговую систему. По словам теннисиста, некоторые доказательства по делу базировались на частной переписке.
Несмотря на это дисциплинарный трибунал признал доказательства достаточными и подтвердил четырехлетнюю дисквалификацию.
Спортивные достижения Матосевича
- Самую высокую одиночную позицию мирового рейтинга Матосевич достиг в феврале 2013 года – 39 место.
- Наиболее значительным достижением на турнирах Большого шлема был 3 круг в парном разряде.
- Завершил карьеру в 2018 году, Впоследствии приступил к тренерской деятельности.