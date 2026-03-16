Антидопинговые органы вынесли жесткое наказание бывшему теннисисту из Австралии Маринко Матосевичу. Решение стало результатом расследования сразу нескольких нарушений правил, сообщает Reuters.

Смотрите также Не может улететь из-за "Шахеды": Медведев застрял в Дубае из-за обстрелов Ирана

Что известно о допинг-скандале?

Международное агентство по честности тенниса (ITIA) объявило о четырехлетней дисквалификации бывшего австралийского теннисиста Маринко Матосевича.

Расследование установило, что спортсмен причастен сразу к пяти антидопинговым нарушениям. В частности речь идет об использовании кровяного допинга, хранение запрещенных препаратов и содействие другим спортсменам в их применении.

По данным следствия, также были найдены сообщения, в которых Матосевич советовал, как избежать положительных допинг-тестов.

Сам спортсмен признал одну из процедур

В предыдущих заявлениях Матосевич признавал, что в конце карьеры делал переливание крови в Мексике.

Впрочем, он отрицал часть обвинений и критиковал антидопинговую систему. По словам теннисиста, некоторые доказательства по делу базировались на частной переписке.

Несмотря на это дисциплинарный трибунал признал доказательства достаточными и подтвердил четырехлетнюю дисквалификацию.

Спортивные достижения Матосевича