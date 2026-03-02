Втянутыми в конфликт оказались более 10-ти стран в том регионе. Среди пострадавших городов есть и популярный курорт Дубай в Объединенных арабских эмиратах. сообщает журналист Рим Абдуллейл.

Как россияне застряли в ОАЭ?

Немало гражданских пострадали от атак иранских ракет и беспилотников. Кроме того, в ОАЭ закрыли воздушный простре и остановили работу аэропортов.

Из-за этого ряд спортсменов застряли в Дубае. Как раз в конце февраля город принял престижный теннисный турнир категории ATP500 Dubai Duty Free Tennis Championship.

Несколько известных теннисистов не смогли покинуть ОАЭ до начала военных действий. Среди них оказались и двое россиян Дмитрий Медведев и Андрей Рублев.

Они не смогли вылететь в США, где должны принять участие в турнире в Индиан-Уэллс. Также в Дубае остались финн Гарри Хелиоваара, голландец Тейлор Грикспор, хорват Мате Павич и британец Генри Паттен.

