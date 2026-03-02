Втягнутими у конфлікт виявились більше 10-ти країн у тому регіоні. Серед постраждалих міст є й популярний курор Дубай в Об'єднаних арабських еміратах. повідомляє журналіст Рім Абдуллейл.

Як росіяни застрягли в ОАЕ?

Чимало цивільних постраждали від атак іранських ракет та безпілотників. Крім того, в ОАЕ закрили повітряний прострі та зупинили роботу аеропортів.

Через це низка спортсменів застрягли в Дубаї. Як раз наприкінці лютого місто прийняло престижний тенісний турнір категорії ATP500 Dubai Duty Free Tennis Championship.

Кілька відомих тенісистів не змогли залишити ОАЕ до початку військових дій. Серед них опинились і двоє росіян Дмитро Медведєв та Андрій Рубльов.

Вони не змогли вилетіти в США, де мають взяти участь у турнірі в Індіан-Веллс. Також в Дубаї залишились фін Гаррі Хеліоваара, нідерландець Тейлор Грікспор, хорват Мате Павич та британець Генрі Паттен.

