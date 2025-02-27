Разбил ракетку и набросился на судью: россиянин Медведев устроил истерику на турнире в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев не без происшествий вылетел из турнира АТР 500 в Дубае. Представителю страны-агрессорки все время мерещилась тотальная "русофобия".

На турнире АТР 500 в Дубае "нейтральный" россиянин Даниил Медведев в четвертьфинале уступил Таллону Грикспору из Нидерландов. Во втором сете скандалист не реализовал четыре матчбола, пишет 24 Канал.

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Очередной скандал с участием Медведева

В своих неудачах Медведев сразу нашел виновного. Им оказался судья на башне, который наказал россиянина предупреждением за затяжку времени.

Это очень не понравилось Даниилу, который выразил свое недовольство рефери, обвинив его в "русофобии".

"За что? Ты очень нежный, да? Очень нежный. Что это, двойные стандарты по отношению к россиянам?",– сказал Медведев.

В ответ египетский арбитр Адель Нур заявил, что "относится одинаково ко всем спортсменам".

Видео: Медведев выругался на судью

Это еще больше разозлило Медведева, который согнал всю злобу на собственной ракетке.

Видео: Медведев разбил ракетку о корт

Отметим, что после матча Медведев все же попросил прощения у рефери за свое поведение. Он сказал, что судьи пытаются делать свою работу и не обращают внимания, из какой страны спортсмен.

Напомним, что Даниил Медведев не в первый раз демонстрирует свои эмоции. Россиянин спорил с арбитром на турнире в Роттердаме и крушил ракетку на Australian Open-2025.