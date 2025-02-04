Во время этого поединка "нейтральный" теннисист в очередной раз не смог удержать свои эмоции под контролем. На этот раз он не бил ракетку или сетку на корте, а направил свою агрессию на судью.

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Хамство россиянина

В первом сете он получил предупреждение от рефери за задержку времени. Это вызвало у россиянина возмущение, которое он выплеснул в виде гневного монолога в адрес арбитра, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Tennis Letter.

"За что ты дал мне предупреждение? У тебя какая-то проблема? Болгёрл не давала мне мяч. Видишь? Открой глаза. У тебя нет глаз! Ты настолько плох. Я помню тебя в матче против Карена Хачанова. Помнишь, что у тебя нет глаз? Я был спокоен, но ты ищешь проблемы.

С тобой что-то не так – на глубинном уровне. Полный отстой. Я с тобой не говорил, ничего тебе не делал, а ты такое выдаешь. С тобой что-то не так. Открой глаза, используй мозг! Я знаю, что ты просто сидишь там, но попробуй подумать", – сказал Медведев.

Тирада от Медведева во время матча: смотрите видео

Отметим, что в конце концов "нейтральный" теннисист одержал победу в трех сетах – 6:7, 6:4, 6:1. В 1/8 финала он сыграет против итальянца Маттии Беллуччи.