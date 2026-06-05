Дания – Украина: во сколько товарищеская игра

Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера испытает себя и команду в следующем товарищеском поединке. Соперником украинских футболистов станет сборная Дании.

Сборная Украины будет проверять свои силы 7 июня в городе Оденсе, Дания. О точном времени начала матча расскажет 24 Канал.

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Во сколько начинается матч Дания – Украина?

Товарищеская встреча между сборными Дании и Украины стартует в 19:30 по киевскому времени.

Для команды Украины под руководством Андреа Мальдеры это уже второй июньский спарринг – после недавней победы над Польшей.

Почему Украина играет с Данией?

Обе сборные не смогли пробиться на Чемпионат мира-2026: Украина уступила Швеции в плей-офф, а Дания проиграла Чехии. Сейчас команды проходят этап обновления состава и готовятся к осенним матчам Лиги наций.

Как сборная Украины сыграла с Польшей?

Национальная сборная Украины по футболу одержала победу над сборной Польши со счетом 0:2 в товарищеском матче. Поединок состоялся 31 мая на стадионе "Тарчинский Арена" во Вроцлаве. Эта игра стала дебютной для итальянского тренера во главе "сине-желтых" после отставки Сергея Реброва.

На 34-й минуте Роман Яремчук открыл счет, пробив из-за пределов штрафной площади после передачи Виктора Цыганкова. А уже на 44-й минуте Андрей Ярмоленко удвоил преимущество, замкнув прострел того же Цыганкова.

Для 36-летнего игрока это стал 47-й гол за сборную, что приблизило его к рекорду Андрея Шевченко (48 голов).