Лидер киевского Динамо продолжает демонстрировать результативный футбол даже в 36 лет. Новый тренер сборной Украины Андреа Мальдера также доверил опытному вингеру место в национальной команде, передает 24 Канал.

Сколько голов Ярмоленко забил за сборную Украины?

Андрей Ярмоленко провел 125 матчей в футболке сборной Украины и забил 46 голов. По этому показателю он занимает второе место в истории национальной команды.

Впереди остается только Андрей Шевченко, который завершил карьеру с 48 голами и удерживает статус лучшего бомбардира сборной Украины.

Шевченко и Ярмоленко доминируют в бомбардирском списке. Третий по количеству мячей Евгений Коноплянка отстает от двух Андреев более чем вдвое.

Среди нынешнего состава сборной только пятеро футболистов, кроме Ярмоленко, имеют показатель в 10 и более голов за сборную: Роман Яремчук (17), Виктор Цыганков (13), Александр Зинченко (12), Артем Довбик (11) и Руслан Малиновский (10).

Реально ли превзойти рекорд Шевченко?

Вызов Ярмоленко в сборную от нового наставника Андреа Мальдера свидетельствует о том, что ветеран и в дальнейшем остается важной фигурой для команды. Если он сохранит место в основе и стабильно будет получать игровое время, то имеет хорошие шансы побить рекорд Шевченко уже в ближайшее время.

Также Ярмоленко проводит результативный сезон в Динамо Киев. Опытный вингер регулярно забивает за киевлян в чемпионате и является одним из лидеров команды, что только усиливает его позиции в сборной Украины.

