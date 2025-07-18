Домашнее образование, упражнения по гимнастике и скрывает сына: неожиданные факты о Даниэле Дюбуа

Уже 19 июля Даниэль Дюбуа получит официальный шанс взять реванш у Александра Усика за поражение 2-летней давности. "Динамит" не только сможет реваншироваться, но и в случае победы стать абсолютным чемпионом мира в королевском весе.

Даниэль Дюбуа – 27-летний спортсмен, который является выходцем британского бокса. К реваншу против Александра Усика "Динамит" подходит в статусе обладателя чемпионского пояса по версии IBF в хевивейте, от которого ранее отказался украинец, информирует 24 Канал.

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Что известно о Даниэле Дюбуа?

Если Усик активно показывает свою спортивную и семейную жизнь в социальных сетях, рассказывает о себе много в интервью, то Дюбуа придерживается информационной тишины. Его достижения в спорте сами говорят за себя, а вот личная жизнь британского бойца остается засекреченной.

Накануне долгожданного реванша рассказываем интересные детали о Даниэле Дюбуа, о которых раньше вы могли даже не догадываться.

Дюбуа получал образование дома?

Неоднократно в иностранных СМИ пролетала информация о домашнем обучении будущего соперника Усика. Отец Даниэля организовывал домашнее образование для всех своих детей, включая Дэниела, чтобы защитить их и воспитать дисциплину и фокус.

Таким методом отец Дюбуа добивался полной отдачи в тренировочном процессе боксера.

Отметим, что младшая сестра "Динамита" Кэролайн, которая тоже занимается боксом.



Даниэль Дюбуа / Фото Getty Images

Какие гражданства имеет Дюбуа?

Даниэль Дюбуа прославляет британский боксер. Под этим флагом он уже провел 24 поединка на профи-ринге, в которых одержал 22 победы (21 – нокаутом) при 2-х поражениях. В то же время "Динамит" имеет двойное гражданство. Кроме британского паспорта у известного боксера есть гражданство Франции. Отец Дюбуа родом из Гренады, поэтому в 2017 году будущий соперник Усика получит второй паспорт.

Почему соперник Усика делает тренировки для гимнастов?

Британский боксер использует уникальную методику тренировок, которая включает калистенику и гимнастические элементы. Такой вид тренировочного процесса позволяет Дюбуа улучшить его мобильность, силу плечевой части тела, корпуса, улучшает контроль над телом и снижает риск травмирования.

Что такое калистеника? Это вид силовых тренировок, в котором в качестве сопротивления используется вес собственного тела. Сюда можно отнести подтягивания или упражнения на кольцах.

В течение уже семи лет Даниэль работает над этим типом тренировок под пристальным наблюдением тренером Куонгом Хуа. Наставник ранее отмечал роскошную гибкость и силу "Динамита" соответствующую его росту (196 сантиметров) и весу.

По словам тренера Дюбуа, калистеника – это самая старая и самая органичная форма тренировок, где используется вес собственного тела.

Дюбуа скрывает любимую и имеет ребенка?

Даниэль Дюбуа – один из самых закрытых боксеров современности. Личная жизнь супертяжеловеса остается за тремя замками. Говорят, что после победы над Энтони Джошуа Дюбуа вроде бы отгулял собственную свадьбу, а в начале текущего 2025 года у Даниэля родился первенец.

В прошлом году британец продемонстрировал публике свою избранницу. Ею оказалась бразильская модель Раиса Фокс, которая ради боксера переехала жить в Лондон.

Еще в 2023-м году девушка опубликовала фото, где она позирует в боксерских перчатках, загадочно подписав фотографию: "Один месяц влюбленности в бокс". Не исключено, что модель намекала на первый месяц отношений с Даниэлем.

В прошлом году сам Даниэль выложил совместную фотографию с любимой, которую подписал: "Я и моя девушка вышли на прогулку". Однако впоследствии Дюбуа удалил фото.



Дюбуа с любимой / Фото из инстаграма боксера

Интересно, что в прошлом году британская пресса сообщила о беременности избранницы известного боксера, после чего появилась информация, что у Дюбуа родился сын. Сама девушка также подтвердила слухи о рождении первенца. Экс-модель выложила фото с малышом и обратилась ко всем от его имени: "Всех поздравляю! Я – Зион Рио Дюбуа".

В инстаграме девушки нет никаких фото с Дюбуа. Хотя Даниэль и Раиса следят друг за другом в соцсетях. Зато есть немного контента с маленьким сыном. Интересно, что бывшая модель также следит за страницей в инстаграме Александра Усика.

Почему Дюбуа называют "Динамитом?

Доподлинно неизвестно, почему Даниэль получил прозвище "Динамит". Хотя для него это прозвище прекрасно подходит и соответствует его профессиональной карьере. Даниэль имеет за своей спиной лишь два поражения в 24-х проведенных боях на профи-ринге – от Александра Усика и Джо Джойса.

Зато в 22-х поединках Дюбуа 21 раз оформлял победу нокаутом.

Также существует версия, что к британцу приклеилось еще прозвище еще с детских лет, когда его тренировал отец, воспитывая Даниэля через жесткую дисциплину.

Уже 19 июля 2025 года статистика Дюбуа может ухудшиться, если Усик во второй раз победит самоуверенного британца. Украинец может взорвать "Динамит" на легендарной лондонской арене "Уэмбли".

Ранее мы пообщались с бывшей чемпионкой мира Алиной Шатерниковой, которая дала прогноз на реванш Усик – Дюбуа.