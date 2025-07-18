Даніель Дюбуа – 27-річний спортсмен, який є вихідцем британського боксу. До реваншу проти Олександра Усика "Динаміт" підходить у статусі володаря чемпіонського поясу за версією IBF у хевівейті, від якого раніше відмовився українець, інформує 24 Канал.

До теми Потужний нокаутер з обличчям дитини: що відомо про наступного суперника Усика

Що відомо про Даніеля Дюбуа?

Якщо Усик активно показує своє спортивне та сімейне життя у соціальних мережах, розповідає про себе багато в інтерв'ю, то Дюбуа дотримується інформаційної тиші. Його здобутки у спорті самі кажуть за себе, а от особисте життя британського бійця залишається засекреченим.

Напередодні довгоочікуваного реваншу розповідаємо цікаві деталі про Даніеля Дюбуа, про які раніше ви могли навіть не здогадуватись.

Дюбуа здобував освіту вдома?

Неодноразово в іноземних ЗМІ пролітала інформація про домашнє навчання майбутнього суперника Усика. Батько Даніеля організовував домашню освіту для усіх своїх дітей, включаючи Деніела, аби захистити їх і виховати дисципліну та фокус.

Таким методом батько Дюбуа домагався повної віддачі у тренувальному процесі боксера.

Відзначимо, що молодша сестра "Динаміта" Керолайн, яка теж займається боксом.



Даніель Дюбуа / Фото Getty Images

Які громадянства має Дюбуа?

Даніель Дюбуа прославляє британський боксер. Під цим прапором він вже провів 24 поєдинки на профі-рингу, у яких здобув 22 перемоги (21 – нокаутом) при 2-х поразках. Водночас "Динаміт" має подвійне громадянство. Окрім британського паспорта у відомого боксера є громадянство Франції. Батько Дюбуа родом із Гренади, тому у 2017 році майбутній суперник Усика отримає другий паспорт.

Чому суперник Усика робить тренування для гімнастів?

Британський боксер використовує унікальну методику тренувань, яка включає калістеніку та гімнастичні елементи. Такий вид тренувального процесу дозволяє Дюбуа покращити його мобільність, силу плечової частини тіла, корпусу, покращує контроль над тілом та знижує ризик травмування.

Що таке калістеніка? Це вид силових тренувань, у якому як опір використовується вага власного тіла. Сюди можна віднести підтягування чи вправи на кільцях.

Протягом вже семи років Даніель працює над цим типом тренувань під пильним наглядом тренером Куонгом Хуа. Наставник раніше відзначав розкішну гнучкість та силу "Динаміта" відповідну до його зросту (196 сантиметрів) та ваги.

За словами тренера Дюбуа, калістеніка – це найстаріша та найорганічніша форма тренувань, де використовується вага власного тіла.

Дюбуа приховує кохану та має дитину?

Даніель Дюбуа – один із найзакритіших боксерів сучасності. Особисте життя супертяжа залишається за трьома замками. Подейкують, що після перемоги над Ентоні Джошуа Дюбуа начебто відгуляв власне весілля, а на початку поточного 2025 року у Даніеля народився первісток.

Минулого року британець продемонстрував публіці свою обраницю. Нею виявилась бразильська модель Раїса Фокс, яка заради боксера переїхала жити у Лондон.

Ще у 2023-му році дівчина опублікувала фото, де вона позує у боксерських рукавичках, загадково підписавши світлину: "Один місяць закоханості в бокс". Не виключено, що модель натякала на першому місяці стосунків із Даніелем.

Торік сам Даніель виклав спільну світлину із коханою, яку підписав: "Я і моя дівчина вийшли на прогулянку". Однак згодом Дюбуа видалив фото.



Дюбуа із коханою / Фото з інстаграму боксера

Цікаво, що торік британська преса повідомила про вагітність обраниці відомого боксера, після чого з'явилась інформація, що у Дюбуа народився син. Сама дівчина також підтвердила чутки про народження первістка. Ексмодель виклала фото із малюком та звернулась до усіх від його імені: "Усіх вітаю! Я – Зіон Ріо Дюбуа".

В інстаграмі дівчини немає жодних фото із Дюбуа. Хоча Даніель і Раїса стежать одне за одним у соцмережах. Натомість є трішки контенту із маленьким сином. Цікаво, що колишня модель також стежить за сторінкою в інстаграмі Олександра Усика.

Чому Дюбуа називають "Динамітом?

Достеменно невідомо, чому Даніель отримав прізвисько "Динаміт". Хоча для нього це прізвисько чудово підходить та відповідає його професійній кар'єрі. Даніель має за своєю спиною лише дві поразки у 24-х проведених боях на профі-рингу – від Олександра Усика та Джо Джойса.

Натомість у 22-х поєдинках Дюбуа 21 раз оформлював перемогу нокаутом.

Також існує версія, що до британця приклеїлось ще прізвисько ще із дитячих років, коли його тренував батько, виховуючи Даніеля через жорстку дисципліну.

Вже 19 липня 2025 року статистика Дюбуа може погіршитись, якщо Усик вдруге переможе самовпевненого британця. Українець може підірвати "Динаміт" на легендарній лондонській арені "Вемблі".

Раніше ми поспілкувались із колишньою чемпіонкою світу Аліною Шатерніковою, яка дала прогноз на реванш Усик – Дюбуа.