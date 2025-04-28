"Динамит" вспомнил прошлый поединок против Короля хевивейта во Вроцлаве. Дюбуа назвал причину, почему он проиграл Усику, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.

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В чем причина поражения

Даниэль Дюбуа заявил, что тогда он нанес легальный удар, Александру Усику в первом бою и должен был выиграть. Однако в пользу Короля хевивейта сыграла политическая ситуация в Украине, в частности война.

"Динамит" отметил, что в реванше он намерен одолеть Усика. Более того, Дюбуа заверил, что во втором поединке не оставит сомнений относительно своей победы.

Это была политика, это было все то, что происходило с войной и всем остальным. Поэтому на этот раз я собираюсь не оставить камня на камне. Я не оставлю шансов для каких-то вопросов или чего-то подобного. Я хочу прибить его к канвасу и сделать все как следует на этот раз,

– сказал Дюбуа.

Напомним, что Александр Усик дрался против Даниэля Дюбуа в 2023 году и одолел британца техническим нокаутом, несмотря на удар ниже пояса. Реванш запланирован на 19 июля на "Уэмбли".

Ранее Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели первую битву взглядов на "Уэмбли". Во время мероприятия у британца не выдержали нервы, после чего он толкнул украинца.