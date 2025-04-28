Это была политика, – Дюбуа назвал причину, почему проиграл в первом бою с Усиком

Александр Усик сразится против Даниэля Дюбуа летом этого года. Британский боксер намерен закрыть поражение от украинского чемпиона двухлетней давности.

"Динамит" вспомнил прошлый поединок против Короля хевивейта во Вроцлаве. Дюбуа назвал причину, почему он проиграл Усику, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.

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В чем причина поражения

Даниэль Дюбуа заявил, что тогда он нанес легальный удар, Александру Усику в первом бою и должен был выиграть. Однако в пользу Короля хевивейта сыграла политическая ситуация в Украине, в частности война.

"Динамит" отметил, что в реванше он намерен одолеть Усика. Более того, Дюбуа заверил, что во втором поединке не оставит сомнений относительно своей победы.

Это была политика, это было все то, что происходило с войной и всем остальным. Поэтому на этот раз я собираюсь не оставить камня на камне. Я не оставлю шансов для каких-то вопросов или чего-то подобного. Я хочу прибить его к канвасу и сделать все как следует на этот раз,

– сказал Дюбуа.

Напомним, что Александр Усик дрался против Даниэля Дюбуа в 2023 году и одолел британца техническим нокаутом, несмотря на удар ниже пояса. Реванш запланирован на 19 июля на "Уэмбли".

Ранее Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели первую битву взглядов на "Уэмбли". Во время мероприятия у британца не выдержали нервы, после чего он толкнул украинца.