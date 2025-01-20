Неожиданный трансфер: Шахтер продаст Сикана в турецкий клуб

Шахтер готовится продать своего нападающего Даниила Сикана. Футболист может перейти в один из турецких клубов.

В сети распространялась информация, что Шахтер готовится продать Даниила Сикана. Украинским нападающим интересовались различные зарубежные клубы.

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Куда перейдет Сикан

Шахтер готовится продать украинца в Трабзонспор, пишет 24 канал со ссылкой на Виктора Вацко.

Отмечается, что сумма трансфера составит 6 миллионов евро, в частности предусмотрены бонусы и процент от следующей перепродажи. Также игрок получит улучшенный контракт.

Текущий контракт Даниила Сикана с Шахтером рассчитан до 2028 года.

Справка. В сезоне-2024/2025 футболист сыграл 18 матчей за "горняков", в которых забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что если трансфер состоится, то станет самым дорогим в сезоне-2024/2025 в УПЛ.