Полесье продолжает работать над усилением состава команды. Житомирский клуб объявил об очередном трансфере, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу Полесья.

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Новый игрок Полесья

Факундо Батиста был игроком Некакса, однако последние полгода был в аренде в уругвайском Пеньяроле.

С Полесьем игрок подписал контракт на три года с возможностью продления. на еще один сезон.

"Факундо Батиста известен своей скоростью, техникой и умением правильно выбрать позицию, что позволяет ему забивать голы. Умение играть на разных позициях в атаке делает его универсальным игроком, способным адаптироваться к любой тактике тренера. Однако основная позиция уругвайца – центральный нападающий", – написали "волки".

Факундо Батиста / Фото с фейсбука ФК Полесье

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Батиста сыграл 23 матча, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи.