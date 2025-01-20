Полісся продовжує працювати над підсиленням складу команди. Житомирський клуб оголосив про черговий трансфер, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу Полісся.

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Новий гравець Полісся

Факундо Батіста був гравцем Некакса, однак останні півроку був в оренді в уругвайському Пеньяролі.

З Поліссям гравець підписав контракт на три роки з можливістю продовження на ще один сезон.

"Факундо Батіста відомий своєю швидкістю, технікою та вмінням правильно обрати позицію, що дозволяє йому забивати голи. Вміння грати на різних позиціях в атаці робить його універсальним гравцем, здатним адаптуватися до будь-якої тактики тренера. Проте основна позиція уругвайця – центральний нападник", – написали "вовки".

Факундо Батіста / Фото з фейсбуку ФК Полісся

Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 Батіста зіграв 23 матчі, у яких забив 10 голів та віддав три результативні передачі.