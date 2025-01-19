Харківський Металіст 1925 офіційно оголосив про відхід експівзахисника Динамо Дениса Гармаша. Клуб та футболіст домовилися про розірвання контракту за обопільною згодою, пише 24 Канал з посилання на сайт харків'ян.

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Невдалий етап кар'єри Гармаша

Денис Гармаш приєднався до харківського Металіста 1925 взимку 2024 року. Зіркового футболіста запросив до команди тодішній тренер "жовто-синіх" Віктор Скрипник.

Однак за підсумком сезону Металіст 1925 вилетів з УПЛ, а у перехідних матчах сенсаційно поступився Лівому Берегу за право грати в елітному дивізіоні.

Після відставки Скрипника команду очолив екстренер Шахтаря Патрік ван Леувен. Він перевів Гармаша у дубль та більше не розраховував на футболіста.

За весь час перебування у Металісті 1925 півзахисник відіграв 15 матчів, у яких забив два голи. У Першій лізі Денис лише одного разу з'явився на полі.

До слова. Разом з Денисом Гармашем Металіст 1925 покинув захисник Вадим Червак. Також шукають нові клуби хавбек Ігор Когут, нападники Олексій Сидоров та Реймонд Овусу.

Наразі колишній гравець Динамо та збірної України не має пропозицій від клубів. 34-річний футболіст не виключає можливість завершення кар'єри.

Нагадаємо, що Денис Гармаш у період з 2007 по 2023 рік відіграв за Динамо 361 матч, забив 54 голи та віддав 45 асистів. На рахунку зіркового футболіста 31 поєдинок (2 голи) за збірну України.