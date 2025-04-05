Соблазнительная Билодид украсила обложку модного журнала: стильное фото

Дарья Билодид недавно стала игроком женского футбольного клуба Металлист-1925. В водовороте тренировок спортсменка не забывает радовать поклонников новыми фотографиями.

На этот раз Дарья украсила обложку модного журнала Fostylen. Олимпийская призерка поделилась соблазнительным фото на своей странице в инстаграме, сообщает 24 канал.

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Соблазнительная Дарья Билодид

Дарья Билодид появилась в карде в роскошном и стильном образе. Спортсменка примерила яркое и изящное красное платье, которое прекрасно подчеркивает ее черты лица.

Прекрасным дополнением к образу стал легкий макияж Дарьи. В общем фото наполнено соблазнительностью и загадочностью, благодаря хорошо подобранному освещению и фону.

Напомним, что Дарья Билодид пока поставила на паузу карьеру дзюдоистки и присоединилась к ЖФК Металлист 1925. Также спортсменка постоянно участвует в различных фотосессиях.