Цього разу Дар'я прикрасила обкладинку модного журналу Fostylen. Олімпійська призерка поділилась спокусливим фото на своїй сторінці в інстаграмі, повідомляє 24 канал.

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Спокуслива Дар'я Білодід

Дар'я Білодід з'явилась у карді у розкішному та стильному образі. Спортсменка приміряла яскраву та витончену червону сукню, яка чудово підкреслює її риси обличчя.

Прекрасним доповненням до образу став легкий макіяж Дар'ї. Загалом фото наповнене спокусливістю та загадковістю, завдяки гарно підібраному освітленню та фону.

Нагадаємо, що Дар'я Білодід наразі поставила на паузу кар'єру дзюдоїстки та приєдналась до ЖФК Металіст 1925. Також спортсменка постійно бере участь у різних фотосесіях.