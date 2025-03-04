Дзюдоїстка Дар'я Білодід активно приховує факти про своє особисте життя. У соцмережах спортсменки часто можна побачити світлини з розкішними букетами, однак вона не зізнається, чи має другу половинку.

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На пальці дівчини помітили каблучку

Дар'я Білодід виклала фото у ніжній сукні, відзначивши прихід весни. На безіменному пальці дзюдоїстки можна помітити каблучку з великим дорогоцінним каменем, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Білодід.

Романтична Дар'я Білодід / Фото з інстаграму дзюдоїстки

Дзюдоїстка є бронзовою призеркою Олімпійських ігор 2020 у Токіо. Дар'я також має у послужному списку дві золоті медалі чемпіонату світу та три тріумфи на європейській першості.

Відзначимо, що відомо, що раніше Білодід зустрічалась з захисником Динамо Денисом Поповим.