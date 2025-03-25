Похвасталась футбольными скиллами: Билодид провела первую тренировку в Металлисте 1925

Призер Олимпийских игр по дзюдо Дарья Билодид раскрывает новые грани своего таланта. Звездная спортсменка решила попробовать свои силы в футболе.

Недавно Дарья Билодид стала игроком женской команды Металлиста 1925. Титулованная спортсменка уже присоединилась к тренировочному процессу, пишет 24 Канал со ссылкой на соцсети харьковчан.

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Пока Усик прогуливает тренировки в Полесье

Пресс-служба Металлиста 1925 опубликовала видео с первой тренировки Билодид в составе новой команды. Нового игрока приняли согласно всем футбольным традициям.

Дарья успела продемонстрировать свою технику владения мячом и приняла участие в тренировочной сессии. Бронзовая призерка Олимпиады-2020 даже сделала несколько точных ударов по воротам.

Видео с первой тренировки Билодид

В комментариях под заметкой пользователи отметили Александра Усика и спросили, почему он прогуливает тренировки Полесья.

Напомним, что Дарья Билодид 15 марта подписала контракт с Металлистом 1925. Клуб надеется на большой соревновательный опыт спортсменки. Ранее Билодид стала амбассадоркой харьковской команды.