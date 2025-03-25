Похвасталась футбольными скиллами: Билодид провела первую тренировку в Металлисте 1925
- Дарья Билодид, призер Олимпийских игр по дзюдо, присоединилась к женской команде Металлиста 1925 и провела первую тренировку.
- Билодид подписала контракт с Металлистом 1925 15 марта и уже продемонстрировала свои футбольные навыки, включая точные удары по воротам.
Призер Олимпийских игр по дзюдо Дарья Билодид раскрывает новые грани своего таланта. Звездная спортсменка решила попробовать свои силы в футболе.
Недавно Дарья Билодид стала игроком женской команды Металлиста 1925. Титулованная спортсменка уже присоединилась к тренировочному процессу, пишет 24 Канал со ссылкой на соцсети харьковчан.
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Пока Усик прогуливает тренировки в Полесье
Пресс-служба Металлиста 1925 опубликовала видео с первой тренировки Билодид в составе новой команды. Нового игрока приняли согласно всем футбольным традициям.
Дарья успела продемонстрировать свою технику владения мячом и приняла участие в тренировочной сессии. Бронзовая призерка Олимпиады-2020 даже сделала несколько точных ударов по воротам.
Видео с первой тренировки Билодид
В комментариях под заметкой пользователи отметили Александра Усика и спросили, почему он прогуливает тренировки Полесья.
Напомним, что Дарья Билодид 15 марта подписала контракт с Металлистом 1925. Клуб надеется на большой соревновательный опыт спортсменки. Ранее Билодид стала амбассадоркой харьковской команды.