Харьковский Металлист 1925 официально объявил о подписании дзюдоистки Дарьи Билодид. Бронзовый призер Игр-2020 будет выступать за женскую команду, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт клуба.

Читайте также Неожиданная встреча: Усик и Билодид удивили совместным фото в церкви

Билодид стала футболисткой

Титулованная спортсменка будет играть под 77-м номером. В ближайшее время Билодид присоединится к тренировочному процессу команды.

"Подписание контракта с Дарьей Билодид как с игроком женской команды – это возможность для нас закрыть сразу две задачи. Во-первых, это привлечь внимание всей спортивной общественности к женскому футболу, а во-вторых, это опыт выступлений Дарьи на соревнованиях самого высокого уровня, опыт побед, который придаст новый импульс нашей команде в сложных матчах весенней части соревнований", – сказал на презентации генеральный директор Металлиста 1925 Антон Иванов

Клуб будет учитывать насыщенный график Белодид, которая будет совмещать занятия дзюдо с футболом. Харьковчане надеются, что весной Дарья примет участие в матчах чемпионата Украины.

Презентация Дарьи Белодед / фото Металлиста 1925

Напомним, что в сентябре 2024 года Билодид стала амбассадоркой Металлиста 1925. Сейчас спортсменка не планирует оставлять дзюдо и резко отреагировала на слухи о завершении карьеры.

Отметим, что женская команда Металлиста 1925 завершила регулярный чемпионат на 3-й позиции. Харьковчанки обеспечили себе место в чемпионской группе и будут бороться за "золото". Первая игра второй части сезона состоится 17 декабря.