Легкоатлетка из Винницы завоевала золото для Италии: украинка произвела фурор на чемпионате Европы

Уроженка Винницы Дарья Деркач принесла Италии золотую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике. Вместе с победным прыжком спортсменка побила свой личный рекорд.

Финал женского тройного прыжка состоялся в Бирмингеме, где определилась новая чемпионка континента. Бывшая украинка сумела опередить спортсменок из Бельгии и Болгарии, сообщает 24 Канал.

Деркач завоевала первое золото на чемпионате Европы

33-летняя Дарья Деркач в лучшей попытке показала результат 14,60 метра, что позволило ей занять первое место. Этот прыжок стал новым личным рекордом спортсменки и лучшим результатом сезона в Европе.

Серебряную медаль завоевала бельгийка Салия Гисс – ее результат составил 14,46 метра. Бронза досталась болгарке Александре Начевой, которая прыгнула на 14,40 метра.

Для Деркач это первая в карьере победа на чемпионате Европы. Ранее ее лучшим результатом на континентальном первенстве было серебро на чемпионате Европы в помещении-2023 в Стамбуле.

Родилась в Виннице, но выступает за Италию

Дарья Деркач родилась в Виннице 27 марта 1993 года. В 2002 году она вместе с семьей переехала в Италию, а с 2013 года представляет эту страну на международных соревнованиях.

У спортсменки глубокие украинские спортивные корни. Ее отец Сергей Деркач был десятиборцем и сейчас работает личным тренером дочери, а мать Оксана также занималась тройным прыжком.

Деркач неоднократно становилась чемпионкой Италии и трижды участвовала в Олимпийских играх. На Олимпиаде-2024 в Париже она заняла восьмое место в финале тройного прыжка.

Напомним, что Украина уже завоевала одну медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике. В метании молота бронзовую медаль завоевал Михаил Кохан.