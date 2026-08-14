Фінал жіночого потрійного стрибка відбувся у Бірмінгемі, де визначилася нова чемпіонка континенту. Колишня українка зуміла випередити представниць Бельгії та Болгарії, повідомляє 24 Канал.

Деркач здобула перше золото на чемпіонаті Європи

33-річна Дар'я Деркач у найкращій спробі показала результат 14,60 метра, який дозволив їй посісти перше місце. Цей стрибок став новим особистим рекордом спортсменки та найкращим результатом сезону в Європі.

Срібну медаль виборола бельгійка Салія Гісс – її результат склав 14,46 метра. Бронза дісталася болгарці Александрі Начевій, яка стрибнула на 14,40 метра.

Для Деркач це перша в кар'єрі перемога на чемпіонаті Європи. Раніше її найкращим результатом на континентальній першості було срібло Євро в приміщенні-2023 у Стамбулі.

Народилася у Вінниці, але виступає за Італію

Дар'я Деркач народилася у Вінниці 27 березня 1993 року. У 2002 році вона разом із родиною переїхала до Італії, а з 2013-го представляє цю країну на міжнародних змаганнях.

Спортсменка має сильні українські спортивні корені. Її батько Сергій Деркач був десятиборцем і нині працює особистим тренером доньки, а мати Оксана також займалася потрійним стрибком.

Деркач неодноразово ставала чемпіонкою Італії та тричі брала участь в Олімпійських іграх. На Олімпіаді-2024 у Парижі вона посіла восьме місце у фіналі потрійного стрибка.

Нагадаємо, Україна вже має одну медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики. У метанні молота бронзову нагороду виборов Михайло Кохан.