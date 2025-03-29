Адекватное решение: российская теннисистка сменила гражданство

Россия 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение в Украину. В результате враждебную страну отстранили от международного спортивного сообщества и участия в соревнованиях.

Таким образом российские спортсмены не могут выступать под "триколором". Дарья Касаткина приняла решение о смене гражданства, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм теннисистки.

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Какое гражданство получила Касаткина

Теннисистка рассказала, что она успешно сменила российское гражданство. Дарья Касаткина будет выступать под австралийским флагом.

Я рада сообщить, что моя заявка на постоянное проживание была одобрена правительством Австралии. Австралия - место, которое я люблю, оно невероятно гостеприимное, и я чувствую себя здесь как дома.Мне нравится бывать в Мельбурне, и я с нетерпением жду возможности обосноваться там. В связи с этим я с гордостью сообщаю, что отныне буду представлять свою новую родину, Австралию, в своей профессиональной теннисной карьере,

– написала Касаткина.

Отметим, что Дарья Касаткина в 2022 году осудила российскую агрессию против Украины.

За свою карьеру Дарья выиграла восемь титулов WTA. Также Касаткина занимала восьмое место в рейтинге лучших теннисисток мира.