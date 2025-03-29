Таким чином російські спортсмени не можуть виступати під "триколором". Дар'я Касаткіна ухвалила рішення про зміну громадянства, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм тенісистки.

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Яке громадянство отримала Касаткіна

Тенісистка розповіла, що вона успішно змінила російське громадянство. Дар'я Касаткіна виступатиме під австралійським прапором.

Я рада повідомити, що моя заявка на постійне проживання була схвалена урядом Австралії. Австралія — місце, яке я люблю, воно неймовірно гостинне, і я почуваюся тут як вдома.Мені подобається бувати в Мельбурні, і я з нетерпінням чекаю можливості влаштуватися там. У зв’язку з цим я з гордістю повідомляю, що відтепер буду представляти свою нову батьківщину, Австралію, у своїй професійній тенісній кар'єрі,

– написала Касаткіна.

Зазначимо, що Дар'я Касаткіна у 2022 році засудила російську агресію проти України.

За свою кар'єру Дар'я виграла вісім титулів WTA. Також Касаткіна посідала восьме місце у рейтинг найкращих тенісисток світу.