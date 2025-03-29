Ввечері 28 березня російські війська обстріляли Дніпро дронами. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 21 постраждалих внаслідок удару.

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Будинок сестер Кіченок постраждав

Будинок, у якому сестри жили в Дніпрі, обстріляли. Через це він зазнав руйнувань, пише 24 канал з посиланням на інстаграм сестер Кіченок.

Будинок, в якому я жила у Дніпрі, був обстріляний цієї ночі… Багато поранених, і ми ще не знаємо, скільки загиблих,

– написала Людмила Кіченок.



Наслідки удару по Дніпру / Скриншот зі сторіс Людмили Кіченок

Зазначимо, що внаслідок удару горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО. Постраждали багатоповерхівки та 21 автомобіль.