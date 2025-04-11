Украинская пловчиха завоевала "серебро" на Кубке мира, опередив "нейтральную" соперницу
- Дарья Мошинская из Харькова завоевала серебряные медали на этапе Кубка мира по артистическому плаванию, уступив лишь немке Кларе Блеер.
- Это первая медаль для Украины на Кубке мира за два года.
Сезон Кубка мира по артистическому плаванию начался в египетском Сомабее. Украина уже получила первую медаль на континентальных соревнованиях.
17-летняя пловчиха Дарья Мошинская из Харьковской области завоевала серебряные медали на этапе Кубка мира. Украинская спортсменка уступила лишь представительнице Германии, сообщает 24 канал.
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Замечательное выступление
Украинка Дарья Мошинская заняла второе место на соревнованиях по артистическому плаванию. Первую строчку заняла немка Клари Блеер, которая является пятикратным призером Кубка мира.
В соревнованиях Мошинская опередила "нейтральную" Василину Хандошку. Разрыв между Дарьей и белорусской спортсменкой составил почти 1,8 балла.
Результаты Кубка мира по артистическому плаванию, соло:
- 1. Клара Блеер – 238.2966
- 2. Дарья Мошинская – 234.366
- 3. Василина Хандошка – 232.5733
Интересно, что серебряная медаль Дарьи Мошинской стала первой за два года для Украины на Кубке мира. 17-летняя пловчиха дебютировала в данной программе.