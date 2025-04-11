17-річна плавчиня Дар'я Мошинська з Харківської виборола срібні медалі на етапі Кубка світу. Українська спортсменка поступилась лише представниці Німеччини, повідомляє 24 канал.

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Чудовий виступ

Українка Дар'я Мошинська посіла друге місце на змаганнях з артистичного плавання. Першу сходинку зайняла німкеня Кларі Блеєр, яка є п'ятиразовою призерці Кубка світу.

У змаганнях Мошинська випередила "нейтральну" Васіліну Хандошку. Розрив між Дар'єю та білоруською спортсменкою становив майже 1,8 бала.

Результати Кубка світу з артистичного плавання, соло:

1. Клара Блеєр – 238.2966

2. Дар'я Мошинська – 234.366

3. Васіліна Хандошка – 232.5733

Цікаво, що срібна медаль Дар'ї Мошинської стала першою за два роки для України на Кубку світу. 17-річна плавчиня дебютувала у даній програмі.