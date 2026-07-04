Представительница нашей страны вышла на корт №18. О результате ее матча сообщает 24 Канал.

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Как сложился матч Снигур – Крюгер?

На протяжении почти всего первого сета спортсменки не без проблем, но успешно защищали свои подачи – обе точно подавали первым мячом чуть более чем в 60% случаев.

На пути к восьмому гейму Снигур и Крюгер отыграли в общей сложности семь брейк-пойнтов, однако очередной такой мяч Дарья выиграть не сумела – 3:6.

Дарья Снигур (Украина) – Эшлин Крюгер (США) – 0:2 (3:6, 2:6)

Во втором сете украинка сразу же проиграла гейм на своей подаче, а впоследствии не сумела навязать борьбу американке – 2:6. Эшлин Крюгер выиграла дебютный матч в истории противостояний со Снигур.

Что дальше у американки?

В четвертом круге Эшлин сыграет против другой украинки – Марты Костюк. Этот матч состоится 6 июля, в понедельник.

Отметим, что на данный момент американка имеет серию из 11 побед подряд. Уимблдон она начала с квалификации, а неделей ранее выиграла титул WTA 125 в британском городе Илклей.

Отметим, что у Марты Костюк и Эшлин Крюгер есть один матч в истории противостояний. В январе 2025 года Эшлин выиграла в трех сетах во время матча WTA 500 в австралийской Аделаиде.