Снигур квалифицировалась в основную сетку Australian Open 2025

В ночь с 8 на 9 января состоялся финальный матч квалификации на Australian Open 2025. Украинская теннисистка Дарья Снигур встречалась с Ребеккой Масаровой.

Дарья Снигур – Ребека Масарова 7:5, 6:2

Противостояние длилось 1 час 24 минуты. Представительница Украины одолела швейцарскую теннисистку в двух сетах – 7:5, 6:2, сообщает 24 канал.

Читайте также Костюк, Ястремская и Калинина сыграют на турнирах накануне Australian Open: кто в соперниках

Как Снигур победила Масарову

Дарья Снигур за весь поединок не сделала ни одной подачи навылет, а также допустила три двойные ошибки. Украинка смогла реализовать 4 из 7 брейкпойнтов.

Также Снигур смогла отыграть сразу 7 из 8 брейков у своей оппонентки. В итоге Дарья во второй раз подряд вышла в основную сетку Australian Open.

К слову. Основная сетка Australian Open 2025 будет проходить с 12 по 26 января на кортах в австралийском Мельбурне.

Отметим, что кроме Дарьи Снигур на турнире сыграют также другие украинские теннисистки. Среди них Марта Костюк, Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.