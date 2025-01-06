Уже через неделю, 12 января, в Мельбурне стартует первый турнир серии Grand Slam по теннису Australian Open-2025. В основные сетке женского турнира будет сразу пять украинок, еще две проходят квалификацию, сообщает 24 Канал.

По теме Свитолина потеряла много мест в мировом рейтинге WTA, Калинина совершила прорыв

Генеральная репетиция перед АО

Накануне турнира трое украинок решили сыграть на менее престижных соревнованиях в австралийских Аделаиде и Хобарте. Первый является более престижным, из категории WTA500, тогда как соревнования в Хобарте – категории WTA250.

На соревнования в Аделаиду заявилась первая ракетка Украины Марта Костюк. В первом раунде ее соперницей станет Эшлин Крюгер из США, которая занимает 54 место в рейтинге WTA. В случае победы Марта выйдет в 1/8 финала на Паулу Бадосу из Испании (WTA №12).

В свою очередь на соревнования в Хобарте отправились Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Последняя успешно начала год, дойдя до полуфинала турнира в Брисбене.

Читайте также Мощный старт украинки: Дарья Снигур совершила эффектный камбэк в квалификации Australian Open

На этот раз Ангелина начнет свой путь с третьей ракетки Италии Лючии Бронцетти (WTA № 78) и в случае победы может сыграть с Элизе Мертенс из Бельгии. Ястремская же в первом круге получила в соперники 53-ю ракетку мира Кэти Волынец из США.

Если ей удастся пройти соперницу, то следующей оппоненткой Даяны также будет американка – Энн Ли или Слоан Стивенс. Все матчи с участием украинок запланированы на утро 7 января.