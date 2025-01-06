Впервые в 2025 году WTA обновила мировой рейтинг лучших теннисисток. Украина обычно имеет несколько представителей в топ-сотне, но обновления подарили нашим фанатам как положительные, так и отрицательные изменения, сообщает 24 Канал.

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Костюк остается первой

Среди плюсов стоит выделить прыжок на семь мест Ангелины Калининой, которая вернулась в топ-50. Уроженка Новой Каховки на прошлой неделе добралась до полуфинала соревнования в Брисбене.

Сейчас Калинина занимает 48 место. Также вернулась в топ-сотню Юлия Стародубцева. Впрочем, среди минусов стоит упомянуть о падении Элины Свитолиной на 29 позицию.

Лучшие украинские теннисистки в рейтинге WTA:

МЕСТО ТЕННИСИСТКА ОЧКИ СМЕНА МЕСТА 18 Марта Костюк 2471 0 29 Элина Свитолина 1779 -6 33 Даяна Ястремская 1541 0 48 Ангелина Калинина 1171 +7 100 Юлия Стародубцева 750 +1 121 Леся Цуренко 619 -6 139 Дарья Снигур 527 0 209 Анастасия Соболева 338 +7 224 Катарина Завацкая 315 +1

Одесситка в прошлом году дошла до финала в Окленде, но в 2025-м вынуждена была пропустить соревнования из-за восстановления от травмы. Статус первой ракетки Украины сохранила Марта Костюк, несмотря на ранний вылет в Брисбене. Киевлянка удерживает 18 место.

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На верхушке рейтинга изменений не произошло. Лидером мирового рейтинга остается "нейтральная" белоруска Арина Сабаленка (9656(, также в топ-тройку входят Ига Швентек из Польши (8120) и американка Коко Гауфф (6888).