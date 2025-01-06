Вперше у 2025 році WTA оновила світовий рейтинг найкращих тенісисток. Україна зазвичай має кілька представників у топ-сотні, але оновлення подарували нашим фанатам як позитивні, так і негативні зміни, повідомляє 24 Канал.
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Костюк залишається першою
Серед плюсів варто виділити стрибок на сім місць Ангеліни Калініної, яка повернулась у топ-50. Уродженка Нової Каховки минулого тижня дісталась півфіналу змагання у Брісбені.
Наразі Калініна посідає 48 місце. Також повернулась у топ-сотню Юлія Стародубцева. Втім серед мінусів варто згадати про падіння Еліни Світоліної на 29 позицію.
Найкращі українські тенісистки у рейтингу WTA:
|МІСЦЕ
|ТЕНІСИСТКА
|ОЧКИ
|ЗМІНА МІСЦЯ
|18
|Марта Костюк
|2471
|0
|29
|Еліна Світоліна
|1779
|-6
|33
|Даяна Ястремська
|1541
|0
|48
|Ангеліна Калініна
|1171
|+7
|100
|Юлія Стародубцева
|750
|+1
|121
|Леся Цуренко
|619
|-6
|139
|Дар'я Снігур
|527
|0
|209
|Анастасія Соболєва
|338
|+7
|224
|Катаріна Завацька
|315
|+1
Одеситка минулого року дійшла до фіналу в Окленді, але у 2025-му змушена була пропустити змагання через відновлення від травми. Статус першої ракетки України зберегла Марта Костюк попри ранній виліт у Брісбені. Киянка утримує 18 місце.
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На верхівці рейтингу змін не відбулось. Лідеркою світового рейтингу залишається "нейтральна" білоруска Аріна Сабалєнка (9656(, також у топ-трійку входять Іга Швьонтек з Польщі (8120) та американка Коко Гауфф (6888).