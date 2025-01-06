Вперше у 2025 році WTA оновила світовий рейтинг найкращих тенісисток. Україна зазвичай має кілька представників у топ-сотні, але оновлення подарували нашим фанатам як позитивні, так і негативні зміни, повідомляє 24 Канал.

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Костюк залишається першою

Серед плюсів варто виділити стрибок на сім місць Ангеліни Калініної, яка повернулась у топ-50. Уродженка Нової Каховки минулого тижня дісталась півфіналу змагання у Брісбені.

Наразі Калініна посідає 48 місце. Також повернулась у топ-сотню Юлія Стародубцева. Втім серед мінусів варто згадати про падіння Еліни Світоліної на 29 позицію.

Найкращі українські тенісистки у рейтингу WTA:

МІСЦЕ ТЕНІСИСТКА ОЧКИ ЗМІНА МІСЦЯ 18 Марта Костюк 2471 0 29 Еліна Світоліна 1779 -6 33 Даяна Ястремська 1541 0 48 Ангеліна Калініна 1171 +7 100 Юлія Стародубцева 750 +1 121 Леся Цуренко 619 -6 139 Дар'я Снігур 527 0 209 Анастасія Соболєва 338 +7 224 Катаріна Завацька 315 +1

Одеситка минулого року дійшла до фіналу в Окленді, але у 2025-му змушена була пропустити змагання через відновлення від травми. Статус першої ракетки України зберегла Марта Костюк попри ранній виліт у Брісбені. Киянка утримує 18 місце.

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На верхівці рейтингу змін не відбулось. Лідеркою світового рейтингу залишається "нейтральна" білоруска Аріна Сабалєнка (9656(, також у топ-трійку входять Іга Швьонтек з Польщі (8120) та американка Коко Гауфф (6888).