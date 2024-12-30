У новозеландському Окленді стартував тенісний сезон 2025 року. На жіночий турнір категорії WTA250 з'їхались 32 тенісистки, в тому числі і українка Юлія Стародубцева, повідомляє 24 Канал.

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Антиізраїльський мітинг на тенісі

Ще однією спортсменкою з українським корінням є Ліна Глушко, яка має ізраїльське громадянство. Її батько-українці Сергій та Олена іммігрували до Ізраїлю у 1999 році, а через рік вже народилась сама Ліна.

У першому матчі дівчина зазнала цькування від фанатів через свою Батьківщину. Вболівальники біла арени вигукували гасла "Вільна Палестина" та називали Ізраїль державою-терористкою.

Відео скандувань на адресу Глушко:

Це було чутно і в середині корту. Відзначимо, що Глушко вилетіла вже у першому раунді від однієї з фавориток Наомі Осаки (4:6, 4:6). Наразі Ліна посідає 220 місце в рейтингу WTA.

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Що стосується Стародубцевої, то українка почне свій шлях на турнірі 31 грудня. Її суперницею у першому колі стане Жаклін Крістіан з Румунії (№85 WTA).