Наприкінці 2024 року "нейтральна" Аріна Сабалєнка залишилась першою ракеткою світу. На другому місці розташувалась Іга Швьонтек, а замикає трійку Коко Гофф, повідомляє 24 канал із посиланням на WTA.

Читайте також Скандал у тенісі: тренер збірної України не повернувся з-за кордону та почав тренувати росіянку

Оновлений рейтинг WTA

Перша ракетка України Марта Костюк знову залишається на 18 місці у рейтингу найкращих тенісисток світу. Еліна Світоліна та Даяна Ястремська також не змінили своїх позицій – 23 та 33, відповідно.

Топ-10 найкращих тенісисток світу / Скриншот з сайту WTA

Ангеліна Калініна піднялась на одну сходинку вище. Тепер українська тенісистка посідає 55 місце в оновленому рейтингу WTA.

Українки у оновленому рейтингу WTA | Скриншот з сайту Жіночої тенісної асоціації

Тенісистки Анастасія Соболєва, Катаріна Завацька та Олександра Олійникова, які знаходяться за межами першої сотні покращили свої позиції – 216, 225 та 282. На жаль, Валерія Страхова втратила вісім рядків та посідає 290 місце.