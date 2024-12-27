З початком війни в Україні чимало представників спорту долучились до допомоги Батьківщині. Багато атлетів були змушені взяти зброю до рук та йти на захист країни.

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Проміняв Батьківщину на росіянку

Інші ж надають фінансову чи матеріальну допомогу. Проте є і спортсмени, які навпаки підставляють Україну. Одним із таких виявився тренер збірної України з тенісу Олександр Томарев, повідомляє 24 Канал з посиланням на Tribuna.

Ще на початку січня 2024 року він виїхав з України за наказом Міністерства молоді та спорту заради підготовки нашої збірної до Australian Ppen. Збір тривав з 6 січня по 2 лютого.

Томарев був відповідальний за повернення спортсменів назад в Україну. Проте за інформацією джерела він сам так і залишився закордоном.

При цьому вже після порушення правил виїзду Олександр ще двічі потрапляв у склад делегації збірної України. Це було з 28 лютого до 5 квітня у США, а також у Польщі з 16 квітня до 18 травня у Польщу.

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Паралельно Олександр додався у групи біженців з України та активно шукав можливість отримати допомогу для переселенців. Найогидніше те, що Томарев не цурався працювати із росіянкою.

У жовтні цього року на турнірі в Ухані українець був тренером російської "нейтральної" тенісистки Дар'ї Касаткіної. При цьому у мінспорті впевнені, що Олександр не порушив терміни перебування закордоном та вчасно повернувся до України у лютому 2024-го.