Новак Джокович – Рейллі Опелка 0:2 (6:7 (6:8), 3:6)

Експерша ракетка світу Новак Джокович на одному подиху пробився до чвертьфіналу турніру ATP 500 у Брисбені. 37-річний тенісист спочатку здолав австралійця Рінкі Хіджікату, а у другому колі розгромив чоловіка Еліни Світоліної Гаеля Монфіса, пише 24 Канал.

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Несподівана поразка Джоковича

Суперником Джоковича у чвертьфіналі став американець Райлі Опелка, який у світовому рейтингу ATP займає скромне 293 місце. Суперники раніше ще жодного разу не зустрічалися на тенісному корті.

У першому сеті точилася рівна боротьба. Тенісисти обмінювалися перемогами у геймах. Американець зумів зрівняти рахунок та перевів гру у тайбрейк, де обіграв Джоковича.

Друга партія розпочалася за схожим сценарієм. Однак за рахунку 2:1 на свою користь Опелка виграв подачу іменитого серба. Це стало переломним моментом поєдинку. У підсумку 27-річний американець завершив сет з рахунком 6:3.

Відеоогляд матчу Джокович – Опелка

У півфіналі Опелка зіграє проти француза Джованні Мпетші Перрікара.

Щодо Новака Джоковича, то наступним турніром серба стане Australian Open. Відкритий чемпіонат Австралії стартує 14 січня. Джокович рекордні 10 разів ставав переможцем австралійського Грендслему.