Ангеліна Калініна – Кімберлі Біррелл 4:6, 6:1, 7:5

Українська тенісистка розпочала невдало, але згодом знайшла в собі сили перевернути гру та вийти в півфінал турніру. Матч тривав 2 години 41 хвилину, повідомляє 24 канал.

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Перший сет змогла забрати господарка турніру Кімберлі Біррелл. У другому Ангеліна Калініна не залишила шансів суперниці та спокійно встановила паритет у протистоянні.

Австралійська тенісистка у третьому сеті мала прихований матчбол, але українка змогла відіграти його. Зазначимо, що ця зустріч була першою для спортсменок між собою.

Довідка. Ангеліна Калініна подала на три ейси більше, ніж Кімбрелі Біррелл – 9 проти 6. Українська тенісистка також зробила більше подвійних помилок – 4:2.

Раніше Ангеліна Калініна здолала "нейтральну" Діану Шнайдер в 1/16 турніру та в 1/8 перемогла китайську тенісистку Юань Юе, яка до цього обіграла Марту Костюк.

Зазначимо, що Ангеліна Калініна 4 січня зіграє у півфіналі WTA 500 в Брісбені проти "нейтральної" тенісистки Поліни Кудерметової. Час початку матчу ще не визначено.