Ангеліна Калініна – Юань Юе 2:0 (6:1, 6:4)

Це було перше очне протистояння між тенісистками. Воно тривало трішки більше, ніж півтори години та завершилося перемогою уродженки Нової Каховки, пише 24 Канал.

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Ангеліна майже ідеально провела перший сет. Вона взяла стартові п'ять геймів, після чого програла свою подачу, але одразу ж зробила зворотний брейк і спокійно закрила партію з рахунком 6:1.

Другий сет був більш напруженим, але також у ньому домінувала Калініна. Вона зробила брейк у середині партії та мала комфортну перевагу 5:2.

Проте китаянка змогла повернутися у гру та майже зрівняла рахунок. Він дійшов до 4:5 та 40:40 на подачі Юань, але в цей момент українка зібралася та взяла два поспіль розіграші, які дозволили здобути підсумкову перемогу – 6:4.

Трішки статистики. Протягом матчу Ангеліна Калініна не зробила жодного ейсу при двох подвійних помилках, реалізувала 6 із 10 брейк-поінтів та виграла 6 із 8 геймів на своїй подачі.

Зазначимо, що у чвертьфіналі українська тенісистка зустрінеться з володаркою wild card Кімберлі Біррелл. Гра відбудеться 3 січня на центральному корті о 3:00 за київським часом. Раніше вони не протистояли одна одній.