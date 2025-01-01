Юань Юе – Марта Костюк 2:0 (6:4, 6:3)

Це була перша очна зустріч між тенісистками. Вони змагалися за вихід у наступне коло, де на переможницю вже очікувала Ангеліна Калініна, яка напередодні пробилася до 1/8 фіналу, пише 24 Канал.

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Поєдинок тривав рівно півтори години. На жаль, у першому матчі сезону киянка не змогла здобути перемогу.

Долю першого сету вирішив єдиний брейк. Його записала собі в актив Юань Юе у третьому геймі, після чого тенісистки успішно захищали свою подачу.

Друга партія розпочалася чудово для Марти Костюк. Вона зі старту зробила собі гандикап у три гейми, але, на жаль, після цього ініціативу перехопила китаянка та видала серію з шести виграних геймів і закрила поєдинок, здобувши ефектну перемогу.

Трішки статистики. Протягом матчу Марта Костюк зробила три ейси при восьми подвійних помилках, реалізувала один із двох брейк-поінтів та виграла шість із десяти геймів на своїй подачі.

Таким чином в 1/8 фіналу не відбудеться українське дербі. Ангеліна Калініна зустрінеться з Юе Юань 2 січня. Ігровий день розпочнеться о 3:00 за київським часом, а їх протистояння відбудеться третім запуском.