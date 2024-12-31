Суперницею українки буде 22-річна китайська тенісистка, яка у 2022-му році стала найкращою дебютанткою WTA. Зустріч Еліни Світоліної проти Чжан Ціньвень запланована на 8 січня, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Australian Open.

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Коли та де можна побачити матч Світоліної

Тенісистки вийдуть на корт легендарної Rod Laver Arena. Матч за участю українки буде лише одним із запланованих благодійних поєдинків перед стартом Відкритого чемпіонату Австралії. Усі зібрані кошти підуть на рахунки дитячих фондів.

Важливо. Орієнтовний початок матчу Світоліної проти Ціньвень о 08:00 ранку за київським часом.

Окрім Світоліної та Ціньвень участь у благодійних матчах будуть брати інші зірки тенісу – Яннік Сіннер, Карлос Алькарас, Стефанос Циципас, Коко Гофф, Алєксандр Звєрєв, Алекс де Мінаур та Алєксєй Попирін.

Нагадаємо, що після оновлення світового жіночого рейтингу WTA Світоліна посідає 23-тє місце. Еліна достроково закінчила минулий сезон через травму. Українка перенесла операцію на нозі та вже на старті нового 2025-го року буде знову тішити грою своїх прихильників.