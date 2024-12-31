Діана Шнайдер – Ангеліна Калініна 1:2 (3:6, 6:4, 1:6)

Це була перша очна зустріч між тенісистками. Вона тривала трішки менше, ніж дві години та завершилася красивим тріумфом української спортсменки, пише 24 Канал.

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У першому сеті Ангеліна чудово діяла на своїй подачі, не залишаючи 13-й ракетці світу жодного шансу, віддавши всього чотири розіграші. При цьому сама двічі зробила брейк і здобула комфортну перемогу – 6:3.

Друга ж партія на старті абсолютно не задалася в уродженки Нової Каховки, яка віддала чотири поспіль гейми. Після цього Калініна ледь не зробила камбек, але за рахунку 5:4 і 15:30 Шнайдер все ж таки захистила подачу й закрила сет.

На щастя, у вирішальній партії Ангеліна повністю домінувала й питань щодо переможниці дуелі майже не виникало. Українка дозволила суперниці виграти лише один гейм та тріумфувала з розгромним рахунком 6:1.

Трішки статистики. Протягом матчу Ангеліна Калініна зробила п'ять ейсів при чотирьох подвійних помилках, реалізувала 5 із 12 брейк-поінтів та виграла 11 із 13 геймів на своїй подачі.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу може відбутися українське дербі. Суперницею Ангеліни Калініної стане переможниця пари Марта Костюк – Юе Юань. Свій поєдинок вони проведуть 1 січня.