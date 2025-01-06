Эмильяна Аранго (Колумбия) – Дарья Снигур (Украина) 1:2 (6:3/5:7/3:6)

Уже на следующей неделе в Мельбурне стартует первый теннисный турнир серии Grand Slam – Australian Open 2025. А на этой неделе начались матчи квалификации к турниру, сообщает 24 Канал.

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Почти вылетела

В ней участвуют две украинки, которым для попадания в основную сетку надо пройти трех оппоненток. Анастасия Соболева начнет свой путь 7 января, тогда как Дарья Снигур свой первый матч уже отыграла.

Киевлянка встретилась на старте с Эмильяной Аранго из Колумбии, которая занимает 169 место в рейтинге WTA. Снигур была на грани вылета, ведь первый сет она проиграла и провально начала второй.

Аранго оказалась в одном гейме от победы, когда повела в счете 5:3. Впрочем, Снигур удалось сделать камбэк, дважды подряд взяв геймы на подачах колумбийки.

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Вырвав победу во втором сете, Дарья дожала Эмильяну в третьей партии. В ней украинка выполнила аж три брейка и прошла в следующую стадию. Там ее оппоненткой станет Барбора Палицова из Чехии (WTA №179).