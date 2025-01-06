Вже за тиждень, 12 січня, в Мельбурні стартує перший турнір серії Grand Slam з тенісу Australian Open-2025. В основні сітці жіночого турніру буде одразу п'ять українок, ще дві проходять кваліфікацію, повідомляє 24 Канал.

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Генеральна репетиція перед АО

Напередодні турніру троє українок вирішили зіграти на менш престижних змаганнях в австралійських Аделаїді та Хобарті. Перший є більш престижним, з категорії WTA500, тоді як змагання в Хобарті – категорії WTA250.

На змагання в Аделаїду заявилась перша ракетка України Марта Костюк. У першому раунді її суперницею стане Ешлін Крюгер зі США, яка посідає 54 місце в рейтингу WTA. В разі перемоги Марта вийде в 1/8 фіналу на Паулу Бадосу з Іспанії (WTA №12).

У свою чергу на змагання в Хобарті відправились Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна. Остання успішно розпочала рік, дійшовши до півфіналу турніру в Брісбені.

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Цього разу Ангеліна розпочне свій шлях з третьої ракетки Італії Лючії Бронцетті (WTA № 78) і в разі перемоги може зіграти з Елізе Мертенс з Бельгії. Ястремська ж у першому колі отримала в суперники 53-тю ракетку світу Кеті Волинець зі США.

Якщо їй вдасться пройти суперницю, то наступною опоненткою Даяни також буде американка – Енн Лі або Слоан Стівенс. Всі матчі за участю українок заплановані на ранок 7 січня.