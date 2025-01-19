Форвард Ливерпуля стал автором уникального рекорда АПЛ: видео исторического перформанса

В субботу, 18 января, состоялись матчи 22 тура Английской Премьер-лиги. В одном из них Брентфорд дома принимал Ливерпуль.

Гости одержали победу со счетом 2:0. Главным героем этой встречи стал Дарвин Нуньес, который начинал поединок на скамейке запасных.

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Незаурядное достижение

Уругвайский форвард вышел на поле на 65-й минуте, когда на табло светились нули. Он стал автором обоих голов "красных", забив их уже в компенсированное время.

На 91-й минуте Дарвин открыл счет, а на 93-й – закрыл игру. Это позволило ему установить абсолютный рекорд АПЛ, сообщает 24 Канал со ссылкой на редактора статистического портала Opta Майкла Рида.

Теперь в его активе три победных гола после 90-й минуты на чужом поле в элитном дивизионе чемпионата Англии. Ранее никто в истории лиги (с 1992 года) не забивал больше.

Как Дарвин Нуньес стал рекордсменом АПЛ: смотрите видео

К слову. В нынешнем сезоне Дарвин Нуньес провел 27 матчей за Ливерпуль во всех турнирах. На его счету шесть голов и четыре результативные передачи.

Отметим, что сейчас Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу АПЛ и имеет шесть очков отрыва от второго места. В следующем туре "красные" 25 января дома будут принимать Ипсвич.