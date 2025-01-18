Арсенал – Астон Вилла 2:2

Голы: Мартинелли, 35, Гаверц, 55 – Тилеманс, 60, Уоткинс, 68.

В чемпионате Англии 2024-2025 в эти выходные проходят игры 22 тура АПЛ. Центральная встреча уикенда прошла в субботу, в рамках которой Арсенал принимал Астон Виллу, сообщает 24 Канал.

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Потеряли преимущество

После победы прошлого тура над Тоттенхэмом и осечки Ливерпуля "канониры" вернулись в гонку за чемпионством. Впрочем отрыв команды Слота настолько серьезный, что Арсеналу надо выигрывать чуть ли не все матчи до конца сезона.

В игре с Астон Виллой лондонцы стартовали довольно уверенно и до 55 минуты забили дважды. Ассистами отметился Троссар, который помогал забить Мартинелли и Гаверцу.

Но бирмингемцы смогли найти шансы для камбека и подловили хозяев на ошибках в обороне. Сначала Тилеманс размочил счет для своей команды, а чуть позже защитники Арсенала забыли об Уоткинсе перед своими воротами.

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Арсенал мог вырвать победу на 87 минуте после гола Гаверца. Однако VAR засвидетельствовал, что немец сыграл рукой, поэтому и отменил этот мяч. К слову, Александр Зинченко уже в который раз не попал в старт и провел всю игру на скамейке запасных.

Ничья Арсенала вместе с победой Ливерпуля над Брентфордом позволяют утверждать, что чемпионская интрига снова минимальна. Команда Артеты отстает на шесть очков и сыграла на матч больше.

Видеообзор матча Арсенал – Астон Вилла