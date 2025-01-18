Ньюкасл – Борнмут 1:4

Голы: Гимараэс, 25 – Клюйверт, 6, 44, 90+2, Керкез, 90+6.

В эти выходные в чемпионате Англии 2024-2025 проходят матчи 22 тура АПЛ. Уикенд начался боем между борцами за еврокубковые места Ньюкаслом и Борнмутом, сообщает 24 Канал.

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Феерия Клюйверта

Команда Эдди Гау набрала невероятный ход, выиграв девять матчей подряд во всех соревнованиях. Это позволило "сорокам" заскочить в топ-четверку чемпионата.

Борнмут же подошел к туру на восьмом месте, но всего в четырех очках от Ньюкасла. Команда Ильи Забарного является одной из главных неожиданностей АПЛ, ведь в начале сезона ей пророчили борьбу за выживание.

Тем не менее, "вишни" уже одолели не одного гранда АПЛ (МанСити, МанЮнайтед, Арсенал), а теперь еще и оборвали победную серию Ньюкасла. "Сороки" сенсационно проиграли дома с разгромом.

Героем встречи стал Джастин Клюйверт, который оформил хет-трик и ассист. Особенно ярким стал его последний мяч, забитый дальним выстрелом из-за пределов штрафной площадки.

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Забарный уже традиционно вышел в основе и провел на поле всю игру. На его счету один удар, 9 выносов с собственной площадки и один заблокированный удар. Портал Whoscored оценил его выступление в 7,0.

Победа помогла Борнмуту подняться на шестое место в турнирной таблице, сократив расстояние от зоны Лиги чемпионов на одно очко. По итогам тура команду Ираолы может обойти Манчестер Сити.

Видеообзор матча Ньюкасл – Борнмут